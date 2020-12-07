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В Чернобыльской зоне запустили 4G

В Чернобыле будет создана smart-система мониторинга пожарной безопасности, сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

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В 2016 году базовую станцию 3G запустили в Припяти
В 2016 году базовую станцию 3G запустили в Припяти
Фото: depositphotos.com

В Чернобыльской зоне запустили работу 4G. Об этом 7 декабря сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения и Vodafone работают над пилотным проектом по строительству системы мониторинга пожарной безопасности на территории зоны отчуждения. Первым шагом к этому стало расширение покрытия Чернобыля высокоскоростным мобильным интернетом 4G", – говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, современные технологии открывают широкие возможности для мгновенного обнаружения возгораний в лесной местности.

Следующим этапом подготовки к запуску "пилота" smart-системы станет тестирование работы тепловизоров, которые будут установлены на высоте и охватят значительную территорию. С помощью видеокамер и тепловизоров новая система будет эффективно и своевременно выявлять место возгорания.

Высокоскоростной мобильный интернет появился в Чернобыльской зоне отчуждения в 2016 году. Базовую станцию 3G запустили в Припяти. Развертывание 4G на территории зоны было начато в ноябре 2018 года.

4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения начался пожар и продолжался 10 дней. По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу).

14 апреля открытый огонь в Чернобыльской зоне удалось потушить.

Теги: экология, пожар, Припять, пожар в Чернобыле, Чернобыль, Vodafone, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов
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