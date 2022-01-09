В Черновцах пьяный мужчина включал сирены оповещения

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, пишет 9 января "Молодий буковинець".

Отмечается, что в течение вечера субботы к правоохранителям и на горячую линию аварийно-диспетчерской службы "1580" поступили десятки сообщений от жителей Черновцов с жалобами на громкое звучание сирены.

"Патрульные составили на него [мужчину] админматериалы по ст. 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) и ст. 182 (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов относительно защиты населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – рассказали в полиции.