В КГГА назвали ошибкой объявления о включении сирен оповещения 29 декабря

О дате проверки готовности системы оповещения в Киеве будет сообщено на телеканалах, отметили в КГГА Фото: depositphotos.com

В КГГА отмечали 21 декабря, что в целях проверки периодически будут включать сирены оповещения населения, но не назвали дату.

Соответствующие объявления об оповещениях 29 декабря с 12.00 до 13.00 появились в некоторых районах столицы.

Фото: Vitalii / Twitter

В КГГА их появление назвали ошибкой, пояснив, что 29 декабря рассматривали как одну из дат для проверки оповещения, но ее не утвердили. Некоторые исполнители "перевыполнили поручение", подчеркнули в КГГА.

В то же время в столичной горгосадминистрации добавили, что о дате проверки готовности системы оповещения власти Киева сообщат на своих официальных ресурсах и на телеканалах.