В КГГА назвали ошибкой объявления о включении сирен оповещения 29 декабря

В КГГА отмечали 21 декабря, что в целях проверки периодически будут включать сирены оповещения населения, но не назвали дату.
Соответствующие объявления об оповещениях 29 декабря с 12.00 до 13.00 появились в некоторых районах столицы.
В КГГА их появление назвали ошибкой, пояснив, что 29 декабря рассматривали как одну из дат для проверки оповещения, но ее не утвердили. Некоторые исполнители "перевыполнили поручение", подчеркнули в КГГА.
В то же время в столичной горгосадминистрации добавили, что о дате проверки готовности системы оповещения власти Киева сообщат на своих официальных ресурсах и на телеканалах.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В начале декабря на фоне информации о возобновлении наращивания РФ численности своих войск у границы с Украиной сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проверили состояние простейших гражданских бомбоубежищ в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.