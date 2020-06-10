В Черновицкой области при задержании иностранца огнестрельные ранения получили два правоохранителя – полиция

В полиции Черновицкой области рассказали, что их сотрудники устроили засаду, чтобы на месте преступления задержать гражданина другой страны, а тот открыл стрельбу по правоохранителям.

В ночь на 10 июня в Черновицкой области при задержании иностранца за разбой были ранены два сотрудника правоохранительных органов. Об этом проинформировала полиция Черновицкой области.

"Во время следствия установлено, что злоумышленник готовится к преступлению, в частности – разбойному нападению на частный дом. По информации правоохранителей, мужчина мог быть вооружен, поэтому для его задержания привлекли спецподразделение КОРД.... Когда он услышал фразу: "Работает полиция", сразу попытался скрыться и начал стрелять в спецназовцев, в результате чего двое получили огнестрельные ранения", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители отметили, что для задержания стрелявшего пришлось применить оружие.

"Правонарушитель получил ранения бедра. Сейчас полицейские с огнестрельными ранениями головы и голени, злоумышленник с ранением бедра госпитализированы, им оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Задержанный, по данным полиции, – 36-летний мужчина, который в 2010 году был приговорен к 11 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений на территории Одесской области.

У иностранца, в частности, изъяли пистолет с глушителем.

Задержание проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.