В декабре МАУ начнет полеты в лондонский аэропорт Хитроу

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" откроет рейсы в лондонский аэропорт Хитроу. При этом МАУ продолжит выполнять полеты в еще один аэропорт столицы Великобритании – Гатвик.

МАУ планирует осуществлять полеты в Хитроу три раза в неделю Фото: depositphotos.com

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 17 декабря откроет рейсы в лондонский Хитроу. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

МАУ продолжит полеты в другой аэропорт столицы Великобритании – Гатвик.

Авиакомпания планирует осуществлять полеты в Хитроу три раза в неделю: по четвергам, субботам и воскресеньям. Полеты в Гатвик планируются по понедельникам, средам и пятницам.

"Таким образом авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой шесть, а в новогодние праздники – семь раз в неделю", – подчеркнули в МАУ.

Рейс PS117 будет выполняться из аэропорта Борисполь в 9.50 и прибывать в Лондон в 11.25. Обратный рейс PS118 запланирован из Лондона в 12.20 с прибытием в Борисполь в 17.40.

С 8 ноября МАУ отменила полеты в Тель-Авив из двух украинских городов.