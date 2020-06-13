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В Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. 1,7 тыс. абонентов остались без электроснабжения

Заместитель мэра города Михаил Лысенко сообщил, что 57 упавших деревьев повредили 14 линий электротранспорта и 12 линий электроснабжения.

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В ГСЧС сообщили, что в Днепропетровской области на утро 13 июня произошло около 50 случаев падения деревьев
В ГСЧС сообщили, что в Днепропетровской области на утро 13 июня произошло около 50 случаев падения деревьев
Фото: depositphotos.com

В Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков, вследствие чего три больницы остались без электроснабжения. Об этом вечером 12 июня сообщил заместитель мэра города Михаил Лысенко на своей странице в Facebook.

"57 упавших деревьев. В результате этого 14 обрывов линий электротранспорта и еще 12 линий электроснабжения горсвета. Три больницы без электроснабжения", – заявил Лысенко.

Всего за 15 минут в городе выпала полуторамесячная норма осадков, отметил он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10214171661525912&id=1845160915

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, в целом по состоянию на утро 13 июня произошло около 50 случаев падения деревьев и повреждено 18 единиц транспортных средств.

"Сообщений о погибших, пострадавших и подтоплении домов, приусадебных участков не поступало", – отметили в ведомстве.

Из-за непогоды в Днепре отключено от электроснабжения около 1,7 тыс. абонентов. Аварийными бригадами проводятся работы по восстановлению электропитания.

Для ликвидации последствий непогоды привлекли 50 человек личного состава ГСЧС и 12 единиц техники.

Теги: Украина, ГСЧС, авария, Днепр, Днепропетровская область, непогода, электроснабжение, пострадавшие, деревья
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