В Днепропетровской области 15 священников заразились коронавирусом

Руководитель областного лабораторного центра Роман Чуб сказал, что только у одного священника на богослужениях в Днепре и Петропавловке могли присутствовать более 2 тыс. человек.

В Днепропетровской области 15 священнослужителей заразились коронавирусом. Шесть больных госпитализировали, остальных отправили на самоизоляцию, сообщила пресс-служба Днепропетровского облсовета 22 июля.

Специалисты установили круг контактов священников по месту жительства и проведения богослужений.

"Всего 29 человек, из них у девяти подтвердился коронавирус", – рассказали в пресс-службе со ссылкой на данные, полученные с 17-го по 21 июля.

В облсовете не исключают, что вспышка может распространиться на прихожан и других священнослужителей. Руководитель областного лабораторного центра Роман Чуб сказал, что только у одного заболевшего на богослужениях в Днепре и Петропавловке за две недели могли присутствовать более 2 тыс. человек.

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 60 995, умерло 1534 человека, 33 172 выздоровели.

Семь областей Украины по состоянию на 22 июля не отвечают условиям ослабления карантина.