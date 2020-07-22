Семь областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина – Минздрав

Киев снова соответствует требованиям смягчения карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек Фото: depositphotos.com

Семь областей Украины по состоянию на 22 июля не отвечают условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни, в Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях.

Негативная динамика наблюдается в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.

Закарпатье остается единственным регионом страны, где превышены допустимые нормы загруженности больниц.

В Черниговской области проведено недостаточное количество лабораторных тестов на COVID-19.

Киев снова соответствует требованиям смягчения карантинных ограничений.

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 60 995, умерло 1534 человека, 33 172 выздоровели.