Семь областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина – Минздрав

Семь областей Украины по состоянию на 22 июля не отвечают условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.
Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни, в Ивано-Франковской, Львовской и Харьковской областях.
Негативная динамика наблюдается в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.
Закарпатье остается единственным регионом страны, где превышены допустимые нормы загруженности больниц.
В Черниговской области проведено недостаточное количество лабораторных тестов на COVID-19.
Киев снова соответствует требованиям смягчения карантинных ограничений.
За сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 829 человек. Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии достигло 60 995, умерло 1534 человека, 33 172 выздоровели.