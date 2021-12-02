В Харькове на реке Уды установили уловитель мусора. За неделю он заполнился на 80%

По его словам, это первое подобного рода сооружение в Украине.
"Стоимость конструкции – 250 тыс. грн. Весь мусор из корзины, который можно сдать на переработку, будем сортировать и сдавать, остальной будем вывозить на полигон", – заявил он.
Он рассказал Общественному, что после 18 акций по сбору мусора волонтерами возник вопрос, что делать дальше.
"Мы убрали, но люди снова насорят. Как решать проблему? Вместе с инженером Андреем мы решили установить первый в Украине мусорный уловитель Trash Killer, который будет останавливать мусор на реке", – отметил активист.
2 декабря Приходько сообщил в Facebook, что спустя семь дней с момента запуска уловителя его корзина заполнена на 80%.
"Пластик, стекло, пенопласт и пластиковые ушные палочки сейчас улавливает уловитель", – уточнил он.
В феврале 2017 года Организация Объединенных Наций заявила, что если человечество не откажется от пластиковых бутылок, пакетов, посуды и косметики с пластиковыми микрочастицами, то к 2050 году в Мировом океане пластика будет больше, чем рыбы.