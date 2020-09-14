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В Харькове прошел первый в Украине АвтоПрайд

В воскресенье в Харькове прошло мирное правозащитное собрание Марш ХарьковАвтоПрайд. Колонну сопровождали шесть полицейских авто, более 300 правоохранителей работали в это время в городе для обеспечения общественного порядка.

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В АвтоПрайде приняли участие около 100 человек
В АвтоПрайде приняли участие около 100 человек
Фото предоставлено организаторами мероприятия

13 сентября в первом в Украине АвтоПрайде, который прошел в Харькове, приняли участие более 20 автомобилей и около 100 человек. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказали организаторы мероприятия.

"Первым в Украине АвтоПрайдом завершилась неделя ХарьковПрайда – самого масштабного правозащитного ЛГБТ+ события в Восточной Украине. Под лозунгом "Это важно для всех!" с 4-го по 13 сентября в городе проводились мероприятия, призванные повысить инклюзивность и открытость местного сообщества и городского пространства. Несмотря на попытки радикальных группировок запугать организаторов ХарьковПрайда, все запланированные мероприятия прошли успешно", – говорится в релизе.

Центральное событие ХарьковПрайда – мирное правозащитное собрание Марш ХарьковАвтоПрайд – состоялось 13 сентября. Колонну АвтоПрайда сопровождали шесть полицейских авто, более 300 правоохранителей работали в это время в городе для обеспечения общественного порядка.

"Для нас было важно, чтобы в этом году марш ХарьковПрайд прошел максимально безопасно, ведь за нападения на участников и участниц прошлогоднего Прайда до сих пор никто не наказан. Вместе с тем мы просто не имели права отказываться от проведения марша, ведь он обеспечивает видимость ЛГБТ+ сообщества. Харьковчане видят, что мы есть, становятся более открытыми к нам и менее толерантными к насилию, направленному против нас. И сегодняшний опыт показал, что в Харькове во время проведения мирных собраний можно полагаться на полицию на все 100%", – заявила координатор мероприятия, президент ОО "ХЖО Сфера" Вера Черныгина.

Организаторы рассказали, что депутаты Европарламента призвали украинское правительство и руководство полиции обеспечить защиту участников и участниц Прайдов в Украине. Свою поддержку ХарьковПрайду выразили также 10 посольств и две международные организации.

Представители радикальных объединений открыто угрожали ХарьковПрайду на своих страницах в соцсетях, а также совершили три нападения в течение недели на комьюнити-центр для ЛГБТ+ "Прайд Хаб". Обо всех этих случаях уведомили полицию. Кроме того, ХарьковПрайд сделал официальное заявление, призывая противников, власть и жителей города воздержаться от насилия.

"Первому в Украине АвтоПрайду предшествовали "радужные" катания на канатной дороге, полет над городом огромного радужного флага, украшение флагом моста на "Стрелке" – одном из самых любимых скверов харьковчан, и другие праздничные акции. Также в рамках ХарьковПрайда проходили встречи, дискуссии и кинопоказы, призванные проговорить те проблемы, с которыми регулярно сталкиваются ЛГБТ+ и любые другие люди, принадлежащие к уязвимым группам", – говорится в релизе.

Теги: Украина, Харьков, автомобили, ЛГБТ, полиция, гей-прайд
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