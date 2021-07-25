В харьковском супермаркете выявили мороженое с "несанкционированным веществом" – Госпотребслужба

Мороженое, в котором нашли опасное вещество, должны изъять из торговых точек в течение двух рабочих дней Фото: pixabay.com

"Информация о выявлении несанкционированного вещества поступила от системы быстрого реагирования на пищевые продукты и корма 19 июля", – отметили в Госпотребслужбе.

Этиленоксид был выявлен в мороженом Mars Wrigley Confectionery, которое экспортировалось из Румынии, в Украине его получатель – ООО "Метро Кэш энд Керри Украина".

Госпотребслужба призвала всех операторов рынка изъять это мороженое из продажи в течение двух рабочих дней.

Этиленоксид используют для дезинфекции медицинских инструментов, вещество является опасным для человека, отмечает ТСН.