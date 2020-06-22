В Харьковской области решили не ослаблять карантин

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в Харьковской области "остается негативно стабильной", считает председатель облгосадминистрации Алексей Кучер.

Как сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, в связи с этим региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила не ослаблять ограничительные меры и продлить карантин до 31 июля.

В то же время, по данным Минздрава Украины, Харьковская область соответствует показателям, необходимым для очередного этапа смягчения карантина.

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