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В Харьковской области у полиции произошел вооруженный конфликт с "поселенцами Слобожанской Сечи"

Люди, которые называют себя поселенцами Слобожанской Сечи, угрожали правоохранителям и выстрелили в окно их автомобиля, сообщили в полиции Харьковской области.

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Полиция задержала по меньшей мере шесть человек
Полиция задержала по меньшей мере шесть человек
Фото: hk.npu.gov.ua

3 июня в Краснокутском районе Харьковской области произошел вооруженный конфликт между полицейскими и членами общественной организации, которые были задержаны. Об этом проинформировала полиция. 

"Машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи. Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые люди угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили лобовое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло", – говорится в сообщении.

Участников конфликта полиция задержала. На фотографиях, которые опубликовали правоохранители, сняты по меньшей мере шесть задержанных.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

"Кроме того, установлено, что накануне, 2 июня, эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению. Инцидент произошел 2 июня около 15.00 в сквере возле улицы Жен Мироносиц [в Харькове]. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции. Следователи... открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции Харьковской области.

Теги: оружие, полиция, Харьковская область, конфликт, уголовное производство, автомобиль
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