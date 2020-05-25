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В интернате для престарелых в Ровенской области 28 человек заболели COVID-19

В доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ровенской области вспышка коронавируса: заболели 17 подопечных заведения и 11 сотрудников. Умерла 72-летняя женщина.

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О вспышке в интернате стало известно 21 мая, тогда сообщалось о 12 заболевших
О вспышке в интернате стало известно 21 мая, тогда сообщалось о 12 заболевших
Фото: pixabay.com

В Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявили уже 28 заболевших коронавирусом, сообщили в Ровенской областной администрации 25 мая.

"С момента вспышки в заведении сделано почти 300 ПЦР-тестов. COVID-19 зафиксировали в 28 случаях (11 – у персонала и 17 – у подопечных), умерла 72-летняя женщина. С субботы на въезде и выезде из интерната действует КПП, в заведении работают вахтовым методом", – сообщили в администрации.

О вспышке в интернате стало известно 21 мая, тогда сообщалось о 12 заболевших. В связи со вспышкой председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль поручил провести служебное расследование.

На 25 мая в Ровенской области выявлено 1434 случая COVID-19. Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (2652), Черновицкой (3083) и Киевской (1437) областях.

Вспышка коронавируса зафиксирована в Ровенском филиале Общественного, с 12 мая сотрудники телеканала перешли на дистанционную работу. 16 мая из-за осложнений, вызванных COVID-19, умер инженер Ровенского филиала Общественного Николай Теремок.

Теги: Украина, Ровенская область, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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