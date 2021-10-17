В Ирпене ромы избили местного жителя, горожане вышли на протест

Полиция оценила число протестующих в 50 человек Фото: Поліція Київської області / Facebook

"Вчера был случай, когда два представителя ромской народности нанесли легкие телесные повреждения одному из жителей Ирпеня. Мы открыли уголовное производство", – сказала она.

По словам Прянишниковой, правоохранители обращались с просьбой к потерпевшему связаться с полицией и предоставить "больше информации относительно этого случая".

17 октября в Ирпене состоялась акция протеста в связи с инцидентом, в ней, по данным Общественного, принимали участие активисты вместе с ветеранами АТО.

В Fаcebook полиция сообщила, сколько человек участвовало в акции.

"Около 50 общественных активистов высказывают свою позицию относительно деятельности лиц одной из народностей на территории города", – отметили правоохранители.