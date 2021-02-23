В Ивано-Франковской области из-за COVID-19 запретят посадку и высадку пассажиров транспорта межобластного сообщения

Усиленные карантинные ограничения, касающиеся перевозки пассажиров, начнут действовать в Ивано-Франковской области с 26 февраля, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Областями с наихудшей ситуацией с COVID-19 Минздрав Украины признал Ивано-Франковскую и Черновицкую Фото: depositphotos.com

В Ивано-Франковской области из-за ухудшения ситуации с распространением COVID-19 запретят посадку и высадку пассажиров транспорта межобластного сообщения. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

"Запретить посадку и высадку пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля 2021 года в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них", – процитировал Немчинов решение, принятое сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Помимо этого, на территории Ивано-Франковской области будут организованы контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах из региона, обеспечен температурный скрининг, опрос лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также на заседании председателям Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручили проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных общинах и принять в случае необходимости дополнительные ограничительные меры. Кроме этого, им необходимо будет рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в учреждениях здравоохранения.

23 февраля в Украине обновили список "красных", "оранжевых" и "желтых" областей по показателям заболеваемости COVID-19, уровню госпитализации и загруженности больниц.

Областями с наихудшей ситуацией с COVID-19 Минздрав признал Ивано-Франковскую и Черновицкую. В них будет запрещена работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ. Также закроют продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Работать будут банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, продовольственные магазины.

Закарпатская область оказалась в "оранжевой" зоне вместе с Винницкой, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской и Тернопольской. Остальные регионы – в "желтой" зоне.

Карантин по уровням эпидопасности начнет действовать с 24 февраля и продлится как минимум до 30 апреля 2021 года. Решение об ослаблении уровня эпидопасности могут рассмотреть не ранее чем через 14 дней со дня установления такого уровня.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов). После него в стране начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го.

17 февраля Кабмин решил возобновить так называемый адаптивный карантин в Украине – деление на четыре "цветовые" эпидемические зоны в зависимости от ситуации.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На утро 23 февраля в Украине зарегистрировано 1 311 844 случая COVID-19, скончалось 25 309 пациентов, выздоровело 1 151 777 человек.