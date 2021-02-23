Ляшко назвал области, которые первыми получат вакцину от коронавируса

Вакцину начнут рвзвозить в регионы 24 февраля, сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

Ляшко: Завтра с самого утра 11 автомобилей отправятся в путь Фото: EPA

Вакцину от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) начнут доставлять в регионы Украины утром 24 февраля. Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге 23 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что вакцина доставлена на склад, где проходит входящий контроль.

"После завершения контроля, согласно распределению Минздрава, партия вакцин будет расфасована для каждой из областей нашей страны. Завтра с самого утра 11 автомобилей отправятся в путь и будут доставлять вакцину на областные склады. Вместе с вакциной будут доставлены шприцы для инъекций и боксы безопасной утилизации шприцов, а также раздаточные материалы (информированное согласие о прививке) и агитационные материалы", – сказал он.

По слова Ляшко, авто с вакцинами выедут из Киева одновременно, но некоторые регионы получат поздно вечером или на следующий день по логистическим причинам. Первыми вакцину получат Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Винницкая области.

"Вакцинацию планируем начать уже завтра после доставки первых партий с постоянным наращиванием мощности и разворачиванием как можно большего количества точек и пунктов прививок", – сказал он.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech.

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.