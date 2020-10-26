В июле 2021 года зарплата украинских учителей увеличится до 7000 грн – Министерство образования

В 2021 году зарплаты работников образования будут увеличены почти на 30%.Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

В госбюджете на 2021 год на образование заложено 173,8 млрд грн Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В 2021 году зарплата украинских учителей увеличится в два раза: в январе ее повысят до 6461 грн, в июле – до 7000 грн. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Должностной оклад руководителя учреждения профессионального, специального образования в январе текущего года составил 6306 грн, в сентябре этого года – 6675 грн. Предполагается, что с января 2021 года он увеличится до 8000 грн, с июля 2021 года – до 8679 грн, сказано в релизе.

"В течение 2021 года зарплаты работников образования будут увеличены почти на 30%", – подчеркнули в министерстве.

В Минообразования также отметили, что в госбюджете на 2021 год на отрасль заложено 173,8 млрд грн, что по сравнению с расходами на образование в 2020 году больше на 34 млрд.

Проект госбюджета на 2021 год опубликовали 14 сентября. В нем доходы составили 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.