В Киеве мужчина продавал должность в Офисе президента Украины – Офис генпрокурора

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обещал помочь с трудоустройством в Офис президента Украины. Его задержали во время получения аванса в сумме $100 тыс., сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Правоохранители задержали гражданина Украины, который пытался продать должность в Офисе президента за $200 тыс. Его задержали во время получения первой части денежных средств. Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора Украины 19 января.

По данным следствия, мужчина обещал устроить претендента на должность в Офис президента Украины. Во время первой встречи он просил за свои услуги от $100 до 300 тыс. Затем остановился на сумме в $200 тыс.

Гражданина задержали во время получения первой части оплаты в сумме $100 тыс., говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.