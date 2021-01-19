В Киеве мужчина продавал должность в Офисе президента Украины – Офис генпрокурора

Правоохранители задержали гражданина Украины, который пытался продать должность в Офисе президента за $200 тыс. Его задержали во время получения первой части денежных средств. Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора Украины 19 января.
По данным следствия, мужчина обещал устроить претендента на должность в Офис президента Украины. Во время первой встречи он просил за свои услуги от $100 до 300 тыс. Затем остановился на сумме в $200 тыс.
Гражданина задержали во время получения первой части оплаты в сумме $100 тыс., говорится в сообщении.