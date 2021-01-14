В Киеве "частные детективы" сбывали информацию из закрытых баз данных правоохранителей и госорганов – Офис генпрокурора

По данным следствия, работу "международного детективного агентства", которое продавало информацию из закрытых баз данных, организовал бывший сотрудник Нацполиции Украины, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Офис генпрокурора 14 января сообщил, что представители "частного детективного агентства" в Киеве сбывали информацию с закрытых баз данных государственных и правоохранительных органов.

По данным следствия, работу "международного детективного агентства" организовал бывший сотрудник Нацполиции Украины.

"Также в состав агентства входили действующий сотрудник полиции, руководитель структурного подразделения Государственной налоговой службы Украины, сотрудник государственной кредитно-финансового учреждения, сотрудники страхового бюро и другие лица. Указанное агентство специализировалось на незаконном сбыте информации из баз данных "Безопасная столица" Киевской горгосадминистрации о передвижении транспортных средств, данных банковских учреждений, Государственной налоговой службы, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, органов юстиции и других", – сообщили в ведомстве.

Информацию они сбывали через анонимный канал в Telegram, "в том числе по заказу российской стороны и в интересах лиц, проживающих на территории аннексированной Автономной Республики Крым", отметили в Офисе генпрокурора.

"Отдельно по заказу клиентов представители агентства предоставляли услуги по незаконному визуальному наблюдению и взламывали электронные почтовые ящики и мессенджеры. Стоимость "услуг" составляла от $100 до $2 тыс. в зависимости от сложности задачи и объемов информации", – говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные устройства, средства анонимной связи, компьютерную технику и носители информации, которые, как сообщили в Офисе генпрокурора, использовались для получения и передачи конфиденциальной информации, служебные документы и аудиозаписи с грифами ограничения допуска код доступа к Единому реестру досудебных расследований и другие вещественные доказательства.

Правоохранители решают вопрос сообщения фигурантам о подозрении. Расследование ведется по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 362 (несанкционированные действия с такой информацией), ст. 232 (разглашение коммерческой или банковской тайны) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).