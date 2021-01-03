В Черниговской области в новогоднюю ночь погиб сотрудник Офиса генпрокурора – СМИ

По данным "Украинской правды", празднуя Новый год в гостиничном комплексе в Черниговской области, начальник отдела обращений граждан Офиса генпрокурора Евгений Котенко отправился в лес, позже нашли его тело.

Жертва и его жена работали в Офисе генпрокурора Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

В Черниговской области в новогоднюю ночь нашли мертвым начальника отдела обращений граждан Офиса генерального прокурора Украины Евгения Котенко. Об этом 2 января сообщила со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Украинская правда".

Собеседник издания рассказал, что тело прокурора нашел днем 1 января охранник элитного гостиничного комплекса "Бреч", где Котенко праздновал Новый год.

По предварительной информации, прокурор встречал 2021 год вместе с женой Юлией, также сотрудницей Офиса генпрокурора, а в районе 2.00 по неизвестным пока причинам пошел в лес и вышел оттуда около 5.00. Его тело впоследствии обнаружили в 500 метрах от гостиничного комплекса.

По данным "Украинской правды", камеры наблюдения зафиксировали, как Котенко вышел из леса и разделся.

Причиной смерти называют переохлаждение. Видимых телесных повреждений на нем якобы не обнаружили, следов борьбы тоже.