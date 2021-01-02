Во Франции завершилась вечеринка, которая длилась с 31 декабря

Французские правоохранители выписали штрафы 1200 людям за участие в новогодней вечеринке во время карантина в связи с коронавирусом.

Утром 2 января завершилась рейв-вечеринка во французском муниципалитете Льерон, которая началась вечером 31 декабря. Об этом сообщает BFMTV.

Вечеринка проходила в заброшенном ангаре. Звуковую систему утром демонтировали.

Правоохранители выписали штрафы 1200 людям, в том числе 800 – за несоблюдение комендантского часа, неношение маски и незаконное участие в собрании. Пятерых человек задержали.

На месте вечеринки присутствовали полицейские. Они продолжат устанавливать участников мероприятия, чтобы те понесли ответственность.

В целом, по данным канала, в рейве участвовало около 2,5 тыс. человек. Некоторые из них прибыли из соседних стран, в частности из Бельгии.

При попытке прекратить вечеринку 1 января пострадало трое полицейских. Одну машину жандармерии сожгли.

Во Франции с 20.00 31 декабря до 6.00 1 января действовал комендантский час, за нарушение которого был предусмотрен штраф в €135. Следить за порядком в новогоднюю ночь в стране должны были 100 тыс. полицейских.

Правительство Франции рекомендовало, чтобы одновременно собиралось не больше шести взрослых.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во Франции на 2 января выявлено почти 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 64,9 тыс. пациентов с COVID-19.