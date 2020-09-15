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В Киеве установят мемориальную доску Гонгадзе

16 сентября исполняется 20 лет со дня исчезновения и убийства известного украинского журналиста, основателя "Украинской правды", Героя Украины Георгия Гонгадзе.

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Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года, в ноябре этого же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело
Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года, в ноябре этого же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело
Фото: ЕРА

В Киеве 16 сентября откроют мемориальную доску, посвященную Герою Украины, журналисту, основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе, 17-го – состоится премьера фильма "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды". Об этом сообщила "Украинская правда".

В день 20-летия со дня исчезновения и убийства Гонгадзе на фасаде Национального союза журналистов Украины установят мемориальную доску в память о нем. Открытие состоится в 12.00 по адресу: улица Крещатик, 27.

По информации издания, изготовление мемориальной доски инициировал Киевский горсовет, автор проекта – скульптор Василий Маркуш. Работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе.

Премьера фильма "Суспільного" под названием "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды" состоится 17 сентября в 19:30 в летнем театре "Ракушка" (ул. Парковая, 3). В нем о деле Гонгадзе расскажут известные журналисты, близкие и друзья. Среди них Алена Притула, Евгений Глибовицкий, Лаврентий Малазония, Олег Ельцов, Юлия Мостовая, Сергей Рахманин, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Алексей Степура, Валерий Калныш, Севгиль Мусаева, Коба Алания, Мирослава Гонгадзе.

Вход на просмотр фильма свободный при условии соблюдения карантинных норм: зрители должны быть в масках и держать необходимую дистанцию.

Журналист, основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе пропал 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело. В 2009 году в Киевской области нашли останки черепа, который, по данным экспертизы, принадлежал журналисту. 22 марта 2016 года Гонгадзе похоронили в Киеве.

В 2008 году суд признал виновными в убийстве Гонгадзе троих экс-сотрудников МВД: Валерия Костенко и Александра Поповича приговорили к 12 годам лишения свободы, а Николая Протасова – к 13. В 2015 году Протасов умер в колонии. В 2013 году за убийство Гонгадзе к пожизненному лишению свободы был приговорен экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексей Пукач, задержанный в 2009 году.

Теги: Мустафа Найем, убийство, Мирослава Гонгадзе, фильм, Алексей Пукач, Георгий Гонгадзе, Севгиль Мусаева, журналисты, Украинская правда
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