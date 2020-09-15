В Киеве установят мемориальную доску Гонгадзе

16 сентября исполняется 20 лет со дня исчезновения и убийства известного украинского журналиста, основателя "Украинской правды", Героя Украины Георгия Гонгадзе.

Гонгадзе пропал в сентябре 2000 года, в ноябре этого же года в одном из лесов Киевской области обнаружили его тело Фото: ЕРА

В Киеве 16 сентября откроют мемориальную доску, посвященную Герою Украины, журналисту, основателю "Украинской правды" Георгию Гонгадзе, 17-го – состоится премьера фильма "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды". Об этом сообщила "Украинская правда".

В день 20-летия со дня исчезновения и убийства Гонгадзе на фасаде Национального союза журналистов Украины установят мемориальную доску в память о нем. Открытие состоится в 12.00 по адресу: улица Крещатик, 27.

По информации издания, изготовление мемориальной доски инициировал Киевский горсовет, автор проекта – скульптор Василий Маркуш. Работа согласована с семьей журналиста, в частности, с Мирославой Гонгадзе.

Премьера фильма "Суспільного" под названием "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды" состоится 17 сентября в 19:30 в летнем театре "Ракушка" (ул. Парковая, 3). В нем о деле Гонгадзе расскажут известные журналисты, близкие и друзья. Среди них Алена Притула, Евгений Глибовицкий, Лаврентий Малазония, Олег Ельцов, Юлия Мостовая, Сергей Рахманин, Мустафа Найем, Сергей Лещенко, Алексей Степура, Валерий Калныш, Севгиль Мусаева, Коба Алания, Мирослава Гонгадзе.

Вход на просмотр фильма свободный при условии соблюдения карантинных норм: зрители должны быть в масках и держать необходимую дистанцию.