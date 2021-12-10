В Киеве женщина присвоила квартиру умершей соседки стоимостью 750 тыс. грн, выдавая себя за ее племянницу

"Установлено, что подозреваемая, проживающая в жилом доме по улице Мартиросяна в Киеве, узнала о том, что ее соседка, пожилая женщина 1937 года рождения, умерла, и решила завладеть ее квартирой путем обмана и использования заведомо поддельных официальных документов", – сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, подозреваемая, зная, что соседка была одинокой, организовала подделку документов, подтверждающих несуществующие родственные связи, из которых следовало, что она является племянницей умершей.

"Документы" злоумышленница подала частному нотариусу, который, по утверждению прокуратуры, не осознавая противоправность ее действий, открыл наследственное дело и выдал подозреваемой свидетельство о праве на наследство, на основании которого и было зарегистрировано право собственности на квартиру умершей.

Подозрение женщине объявлено по ст. 190, ст. 27, ст. 358 Уголовного кодекса Украины. На квартиру умершей наложен арест.