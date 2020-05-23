Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Киевской области несовершеннолетний застрелил экс-бойца "Айдара" из его же оружия

По версии главы общественной организации "Мы украинцы" Ивана Татаурова, экс-боец "Айдара" Игорь Корниенко был убит, когда с оружием вышел к шумевшей под его окнами компании.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На месте стрельбы изъяли карабин
На месте стрельбы изъяли карабин
Фото: kv.npu.gov.ua

Ночью 23 мая в Вышгороде Киевской области во время конфликта с группой несовершеннолетних был убит 45-летний местный житель. Об этом проинформировала полиция области.

"Около 3.00 произошло столкновение между группой молодых людей и двумя взрослыми мужчинами. Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие, выхватил его и совершил прицельный выстрел в него. В это время один из компании стрелка со всей силы ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал полицию", – говорится в сообщении.

От огнестрельного ранения мужчина скончался.

На месте происшествия изъяли охотничий карабин МКМ-072СБ и патроны, отметили правоохранители.

По их данным, всех участников конфликта нашли и задержали, это четыре несовершеннолетних в возрасте 15–17 лет и один 19-летний мужчина.

"Среди задержанных – 16-летний несовершеннолетний, который обоснованно подозревается в умышленном убийстве 45-летнего жителя Вышгорода. Злоумышленник временно проживает в Сумской области", – рассказали в полиции.

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Руководитель общественной организации "Мы украинцы" Иван Татауров сообщил агентству "Погляд", что убили бывшего бойца батальона "Айдар" Игоря Корниенко (Корнея).

По словам Татаурова, Корниенко вышел успокоить компанию, которая шумела под окнами его дома. С собой взял зарегистрированное охотничье оружие. Татауров отметил, что Корниенко умер от болевого шока.

Теги: оружие, убийство, полиция, батальон Айдар, хулиганство, Вышгород, конфликт, мужчины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS