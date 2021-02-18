В Киевской области отстранили директора лицея, ученица которого скончалась после передозировки таблетками

От руководства академическим лицеем в Боярке его директора Светлану Сушко отстранили на время проведения служебного расследования, связанного со смертью ученицы после приема 40 таблеток.

В Боярке Киевской области в связи со смертью учащейся академического лицея отстранили его директора Светлану Сушко. Об этом 17 февраля сообщил в Facebook мэр города Александр Зарубин.

"Городской совет с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям администрации учреждения о возможном ненадлежащем исполнении должностных обязанностей,проводит ряд мероприятий", – написал он.

Мэр опубликовал распоряжение, согласно которому поручено, в частности, провести служебное расследование относительно действий Сушко. Ее отстранили на время изучения ситуации "начиная с 18 февраля без сохранения заработной платы".

16 февраля две ученицы лицея "Гармония" в Боярке отравились после того, как выпили по 40 таблеток "Дротаверина". 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя – находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

В прокуратуре отметили, что лицеистки не были склонны к самоубийству.

"Дротаверин" является аналогом препарата "Но-шпа" и отпускается без рецепта.