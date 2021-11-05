В Криворожском горсовете проводятся обыски – фискальная служба

"Сотрудники ГФС проводят шесть обысков в Кривом Роге и Днепре. [...] Правоохранители разоблачили бывших должностных лиц Криворожского городского совета в служебной халатности, неисполнении или ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что нанесло существенный ущерб государственным или общественным интересам, и хищении средств бюджета города Кривого Рога вместе с должностными лицами частных структур, привлеченных к подрядным работам", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следственные действия проводятся по месту жительства экс-чиновников "и в помещении Криворожского городского совета с целью получения документальных доказательств совершения уголовного правонарушения, что является предметом расследования: бухгалтерских, налоговых документов, а также тендерной документации".

Обыски касаются расследования событий, произошедших в период с 2010-го по 2020 год. Речь идет о "фактах растраты должностными лицами Криворожского горсовета вместе с подконтрольными подрядчиками сотен миллионов гривен бюджетных средств".

По данным ГФС, подозрения пока предъявлены двум лицам – директору структурного подразделения исполкома Криворожского горсовета и директору предприятия-подрядчика.

"Указанные лица обоснованно подозреваются в системном хищении бюджетных средств на якобы проведение ремонта более 200 дорог по всему городу, который фактически не выполнялся, а также системной подделке документов об очистке дорог города Кривого Рога от снега, в том числе в дни, когда осадков не было", – объяснили в ведомстве.