В Крыму, Луганске и Москве подняли украинские флаги

Фотографии флагов Украины отправили жители Краснодона и Луганска, которые сейчас подконтрольны группировке "ЛНР". Одну фотографию с украинским флагом отправила жительница Керчи.

Украинские флаги заметили на оккупированной территории Донбасса и в Крыму Фото: depositphotos.com

Ко Дню Независимости Украины 24 августа в оккупированных группировкой "ЛНР" Луганске и Краснодоне, в аннексированном Россией Крыму и Москве подняли украинские флаги, сообщило "Радіо Свобода".

Фотографии флагов отправили жители Луганска и Краснодона.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

Также одну фотографию с флагом Украины отправила жительница Керчи.

Фото: radiosvoboda.org

Украинский флаг вывесили на кольцевой дороге в Москве.

Фото: radiosvoboda.org

Фото: radiosvoboda.org

Украина отмечает 29-летие независимости 24 августа 2020 года.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Вооруженный конфликт на Донбассе начался после аннексии Крыма в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.