В Лондоне открыли первый в мире памятник Гарри Поттеру

Скульптура, изображающая персонажа книг Джоан Роулинг Гарри Поттера, находится недалеко от лондонского кинотеатра, в котором в 2001 году прошла премьера первой картины о волшебниках из школы Хогвартс.

30 сентября на Лестер-сквер в Лондоне открыли первый в мире памятник герою книг Джоан Роулинг Гарри Поттеру, сообщает ВВС.

Юный волшебник изображен летящим на метле во время игры в квиддич, о которой рассказывается в первой части его приключений – "Гарри Поттер и философский камень".

Памятник расположен недалеко от кинотеатра, в котором в ноябре 2001 года прошла премьера первого фильма о волшебниках школы Хогвартс. Скульптура имеет черты актера Дэниела Рэдклиффа, исполнившего главную роль в поттериане.

Бронзовый Гарри Поттер стал частью композиции, в которую входят другие киноперсонажи – медвежонок Паддингтон, Мэри Поппинс и Бэтмен. Она будет украшать Лестер-сквер до 2023 года.