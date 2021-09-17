В Луцке ввели карантин из-за амброзии и бабочки

Американская белая бабочка является вредителем, опасным почти для 300 видов растений Фото: pixabay.com

"В связи с обнаружением на территории Луцка вредных организмов – амброзии полыннолистной и американской белой бабочки – с 16 сентября 2021 года в областном центре Волыни вводится карантинный режим", – отметили в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Юрий Погуляйко. Он утвердил мероприятия по локализации и ликвидации вредителей.