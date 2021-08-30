В Харьковской области мужчина пережил клиническую смерть после укуса шершня – медики

Укус шершня стал причиной анафилактического шока, и потом – остановки сердца, говорится в сообщении.

Бригада медиков, которая прибыла на вызов, реанимировала мужчину.

"Вследствие профессиональных действий сотрудников центра сердечно-легочная деятельность у пострадавшего была восстановлена, мужчину госпитализировали в лечебное учреждение", – уточняется в релизе.

Контекст:

Шершни живут в густых старых лесах, но строят свои гнезда также на чердаках домов, хозяйственных зданий или других сооружений, рассказывали УНИАН в управлении здравоохранения Сумской области в 2019 году. Тогда в регионе от укуса шершня скончался 38-летний мужчина.

"От одного укуса шершня умереть нельзя, его яд мало чем отличается от яда осы. Однако если у человека есть аллергия на укусы насекомых, то даже один шершень представляет смертельную опасность", – объясняли в управлении.