Глава "Роскосмоса" объявил о планах запустить на орбиту Земли мышей, гекконов и "разных насекомых"

"У нас запланирована миссия очень важная: "Бион-2" на рубеже 23–24 годов, возвращаемый аппарат, на котором полетят у нас мышки, гекконы, разные насекомые, мухи-дрозофилы и так далее. Почему они летят? Они летят на ту орбиту, на которой мы планируем разместить российскую орбитальную служебную станцию", – сказал он.

Глава "Роскосмоса" объяснил, что речь идет о "более радиационно нагруженной орбите, так называемой солнечно-синхронной".

"И прежде чем отправить туда людей, мы, конечно, проводим такого рода биологические эксперименты", – объяснил Рогозин.

Он подчеркнул, что лабораторные животные играют колоссальную роль там, где речь идет о выяснении всего, что представляет собой угрозу для человека.