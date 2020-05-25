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В мэрии Харькова проходят обыски – СМИ

Правоохранительные органы и пресс-служба Харьковского городского совета официальных комментариев по поводу обысков не предоставляли.

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Обыски проходят в кабинетах Дульфана и Водовозова
Обыски проходят в кабинетах Дульфана и Водовозова
Фото: city.kharkov.ua

В Харьковском горсовете проходят обыски в кабинетах заместителя городского головы Евгения Водовозова и директора департамента инфраструктуры Сергея Дульфана. Об этом 25 мая сообщает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник.

"Проходят обыски у Дульфана и Водовозова", – говорится в сообщении.

Кто из силовиков проводит обыски и по какому делу, не сообщается.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что обыски в горсовете проходят в рамках уголовного производства, связанного с введением в городском общественном электротранспорте единого электронного билета E-ticket.

"Харків Times" сообщает, что правоохранительные органы и пресс-служба горсовета официальных комментариев не предоставляли.

"Знаю, но комментировать это по телефону я стопроцентно не буду. Я бред не комментирую, я ответил на ваши вопросы", – сказал Водовозов в ответ на просьбу прокомментировать информацию об обыске.

Дульфан не стал обсуждать эту информацию, переадресовав журналиста в пресс-службу горсовета, добавили в издании.

Теги: Харьков, обыск, горсовет, соцсети, инфраструктура, обыски, силовики
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