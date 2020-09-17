В Минцифры Украины заявили, что местные власти мешают развитию мобильной связи в Украине из-за "страшилок" о 5G

Местные власти Броваров Киевской области, Ивано-Франковска и Мариуполя препятствует установлению базовых станций мобильной связи из-за фейков о вреде 4G и 5G.

Теории заговоров о вреде 5G-связи распространены не только в Украине, но и за рубежом Фото: EPA

Министерство цифровой трансформации пожаловалось, что местные власти срывают развитие мобильной связи в стране и ведутся на теории заговоров, мешая устанавливать вышки 4G и 5G. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

"За последнее время есть информация о нескольких примерах, когда власть на местах препятствует работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред. Один из них – город Бровары под Киевом, где управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы. При том, что дети достаточно активно пользуются мобильным интернетом, переписываясь с родными в мессенджерах в течение дня", – отмечают в министерстве.

Также в ведомстве сообщили, что установлению базовой станции препятствует руководство управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета. Речь идет об Ивано-Франковской городской клинической больнице.

"По причинам радиофобии лишает качественной мобильной связи своих пациентов и Центральная районная больница Киево-Святошинского района. Несколько случаев в Мариуполе – установлению базовых станций препятствует городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и коммунальное предприятие "Мариупольтеплосеть", – добавили в Минцифры.

В министерстве осудили такие действия чиновников и отметили, что без качественной мобильной связи в нелегкий карантинный период невозможно вовремя дозвониться к врачу, принять участие в видеоконференции или получить задание для обучения.

"Мы можем еще раз подчеркнуть: базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10–100 раз строже, чем в Европе и Америке. К тому же, в Украине существует специальный орган, который контролирует использование радиочастот – Украинский государственный центр радиочастот. Одна из его задач – регулярно проверять соблюдение правил работы базовыми станциями", – подчеркнули в ведомстве.

17 мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о внедрении 5G-связи в Украине. Это новое поколение связи, которое призвано расширить возможности доступа в интернет через сети радиодоступа.

Вместе с тем, вокруг 5G и других видов связи часто появляются конспирологические теории об их вреде для людей и окружающей среды. Из-за одной из них 7 апреля 2020 года в Украине даже зарегистрировали петицию о запрете связи 5G. 6 июля она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. подписей.

Теории заговоров о вреде 5G-связи распространены не только в Украине, но и за рубежом. К примеру, в апреле в Британии даже сжигали 5G-вышки из-за фейка о том, что они вызывают коронавирус.