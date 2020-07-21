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Зеленский ответил на петицию о запрете 5G в Украине

Автор петиции требовала прекратить внедрение связи 5G в Украине якобы из-за ее "крайне негативного" влияния на здоровье. В ответе президента Владимира Зеленского говорится, что при соблюдении предельно допустимых уровней электромагнитного излучения эта технология безопасна.

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В мире стали популярны теории заговора о вреде 5G
Фото: ЕРА

Доказательства, подтверждающие влияние технологии 5G на распространение COVID-19, а также любой другой болезни или инфекции, отсутствуют. Об этом говорится в ответе президента Украины Владимира Зеленского на петицию с требованием запретить 5G в Украине.

"На момент появления COVID-19 большинство стран не имело и в настоящее время не имеют сетей 5G. Следовательно, они даже теоретически не могли способствовать распространению COVID-19. Необходимо отметить, что 5G является технологическим развитием предыдущих стандартов, в частности 4G, а тот в свою очередь – 3G и 2G, которые на протяжении нескольких десятков лет доказали свою безопасность и с точки зрения влияния излучения, и в связи с распространением любой другой болезни или инфекции", – сообщается на сайте главы государства.

Ключевым с точки зрения здравоохранения при внедрении технологии 5G является нормирование предельно допустимых уровней электромагнитного излучения, подчеркнул Зеленский.

"На сегодня установлен предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц. Европейский парламент подчеркивает, что при выполнении рекомендаций о допустимом уровне электромагнитного излучения для радиочастот 5G не несет вреда человеческому здоровью", – сказано в ответе.

Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения указывает, что при соблюдении установленного допустимого уровня электромагнитного излучения отсутствует вред здоровью человека от действия электромагнитных волн от 100 кГц до 300 ГГц независимо от используемой технологии.

Зеленский напомнил, что 17 мая 2019 года его предшественник Петр Порошенко подписал указ о внедрении 5G-связи в Украине.

"На сегодня план мероприятий на 2019–2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году системы мобильной связи пятого поколения не утвержден. Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины и председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с предложением обеспечить основательную проработку этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение поднятого вопроса, и информировать население нашей страны о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей", – подытожил президент.

Петицию о запрете связи 5G из-за ее "крайне негативного влияния на здоровье" на сайте президента Украины зарегистрировала Юлиана Гордей 7 апреля. 6 июля она набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей.

Теория заговора о том, что вышки 5G-связи вызывают коронавирус, является одной из самых известных фейковых теорий о COVID-19, хотя нет никаких доказательств того, что радиоволны вредны для человека. Этот фейк обрел такую популярность, что в апреле в Британии начали поджигать 5G-вышки.

Европейский союз в июне обвинил Россию и Китай в причастности к масштабным кампаниям по дезинформации, развернутым в период пандемии COVID-19.

Теги: здоровье, петиция, запрет, технологии, Владимир Зеленский, 5G-связь, COVID-19
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