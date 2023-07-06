В Минобороны Украины презентовали обновленную летнюю полевую форму для женщин. Фото

"Учитывая антропометрические данные женщин, в действующую полевую форму одежды внесены конструктивные изменения, за счет которых она стала более подстроенной под женское строение тела", – подчеркнули в министерстве.

Среди изменений:

кулиска (настроченная или подогнутая полоска ткани, образующая "желоб", в который протягивается резинка или шнурок) на кителе для регулирования лишнего объема ткани на спине;

укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний;

эластическая лента под коленями для уменьшения ширины штанины;

завышенная линия талии в брюках с "туннельным" поясом (в случае изменения объемов талии военнослужащей, например, беременности на ранних сроках).

"Что касается белья: оно универсальное, с высокой посадкой, в составе хлопок и эластан, хорошо тянется и держит форму", – рассказали военнослужащие ВСУ, которые принимали участие в опытной эксплуатации.

Заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов отметил важность проделанной работы ответственными специалистами оборонного ведомства, производителями и волонтерскими организациями, которые вынесли на всеобщее обозрение данную проблематику.

"Сегодня в рядах ВСУ около 42 тыс. женщин-военнослужащих, около 5 тыс. из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами. Поэтому наша задача – обеспечить им надлежащие условия прохождения военной службы. Удобная военная форма одежды – это одна из важных составляющих, ведь наши защитницы носят ее ежедневно", – прокомментировал Шарапов.