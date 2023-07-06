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В Минобороны Украины презентовали обновленную летнюю полевую форму для женщин. Фото

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Форму улучшили, учитывая антропометрические данные женщин
Форму улучшили, учитывая антропометрические данные женщин
Фото: Міністерство оборони України / Telegram

В Министерстве обороны Украины 6 июля презентовали обновленную летнюю полевую женскую форму одежды, созданную с учетом антропометрических данных женщин. В ней удобная кулиска, обновленный воротник и брюки с "туннельным" поясом, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

"Учитывая антропометрические данные женщин, в действующую полевую форму одежды внесены конструктивные изменения, за счет которых она стала более подстроенной под женское строение тела", – подчеркнули в министерстве.

Среди изменений:

  • кулиска (настроченная или подогнутая полоска ткани, образующая "желоб", в который протягивается резинка или шнурок) на кителе для регулирования лишнего объема ткани на спине;
  • укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний;
  • эластическая лента под коленями для уменьшения ширины штанины;
  • завышенная линия талии в брюках с "туннельным" поясом (в случае изменения объемов талии военнослужащей, например, беременности на ранних сроках).

"Что касается белья: оно универсальное, с высокой посадкой, в составе хлопок и эластан, хорошо тянется и держит форму", – рассказали военнослужащие ВСУ, которые принимали участие в опытной эксплуатации.

Заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов отметил важность проделанной работы ответственными специалистами оборонного ведомства, производителями и волонтерскими организациями, которые вынесли на всеобщее обозрение данную проблематику.

"Сегодня в рядах ВСУ около 42 тыс. женщин-военнослужащих, около 5 тыс. из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами. Поэтому наша задача – обеспечить им надлежащие условия прохождения военной службы. Удобная военная форма одежды – это одна из важных составляющих, ведь наши защитницы носят ее ежедневно", – прокомментировал Шарапов.

Контекст:

Долгое время в Украине существовала проблема отсутствия формы для женщин-военных, особенно она обострилась с начала полномасштабного вторжения РФ.

В июле 2022 года депутат Киевского городского совета Ирина Никорак начала стартап по производству одежды для украинских защитниц. По ее словам, уставом украинской армии, в отличие от США, Израиля или Грузии, была предусмотрена и утверждена только мужская форма одежды, включая нижнее белье.  По информации Никорак, женщинам приходилось "подгонять" форму самостоятельно или с помощью швей, но это далеко не всем и не всегда доступно, особенно в полевых условиях.

В декабре Никорак впервые представила экспозицию военной женской формы и амуниции, пишет "Суспільне". Форма была разработана проектом Arm women now по международным стандартам.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Минобороны, ВСУ, военнослужащий, беременность, женщины, военная форма, белье, Денис Шарапов
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