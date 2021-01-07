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В Минздраве заявили, что инкубационный период COVID-19 сократился

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, рост количества больных COVID-19 отмечается в течение 14 дней.

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Вводя локдаун, Кабмин надеется остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией
Вводя локдаун, Кабмин надеется остановить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией
Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором члены правительства и руководители силовых ведомств обсудили, какие шаги будут предпринимать во время локдауна. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, рост количества больных фиксируют в течение 14 дней после праздников. По его словам, эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение болезни".

"Внедряя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом уменьшим и нагрузки на больницы", – подчеркнул министр.

"Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", – сказал Зеленский.

С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". В этот период будет запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 января в Украине COVID-19 заболело 1 099 493 человека, выздоровело – 773 214, умерло – 19 505 человек.

Теги: Украина, Рождество, карантин, Владимир Зеленский, Минздрав, Максим Степанов, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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