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В Москве избит экс-сотрудник "России 24", рассказавший о цензуре на канале

Экс-телеоператор российского медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков предположил, что причиной избиения могли стать его интервью, в которых он рассказал о "методах работы российских СМИ".

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Медики диагностировали у Кривенкова закрытый перелом костей носа
Медики диагностировали у Кривенкова закрытый перелом костей носа
Фото: svoboda.org

В Москве 11 января двое неизвестных избили бывшего телеоператора Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Леонида Кривенкова, сообщает “Радио Свобода“.

По словам Кривенкова, на него напали сзади и избивали ногами. Во время избиения, сообщил он, нападавшие кричали: “гнида пиндосовская, мы научим тебя родину любить", "пятая колонна, мы вас будем убивать“.

Медики диагностировали у Кривенкова ушиб грудной клетки и закрытый перелом носа. Он написал заявление в полицию.

"Наверное, это было последней каплей, переполнившей чашу терпения чекистов. Не прошло и двух недель, как на меня напали. Видимо, многих раздражает то, что я рассказываю правду", – сказал Кривенков.

Леонид Кривенков работал телеоператором на канале “Россия 24” (входит в ВГТРК) с 2006-го по 2016 год.

В январе 2019 года в интервью "Радио Свобода" Кривенков рассказал, что во время работы неоднократно сталкивался с проявлениями цензуры. В частности, он рассказывал, что во время эфиров шеф-редакторам звонили из Кремля, требуя внести коррективы в новости.

"О содержании разговоров можно было легко догадаться, поскольку микрофон в аппаратной обычно включен и все сотрудники, имеющие доступ к техническому каналу связи, слышат ответы шеф-редактора. После таких звонков шеф-редактор требовал от телеведущего преподносить новости в совершенно ином ключе, иногда даже полностью противоположном тому, что тот же самый телеведущий говорил час назад“, – говорил он. 

По словам Кривенкова, любимой шуткой у режиссеров канала была фраза: “Теперь твоя очередь врать“.

Теги: Россия, телевидение, Россия 24, Леонид Кривенков, российское телевидение, Избиение журналистов, криминал, нападение на журналиста
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