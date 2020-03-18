В Мукачево из огнестрельного оружия ранили водителя машины – полиция

Полиция ищет злоумышленника, который в Мукачево Закарпатской области ранил мужчину в автомобиле "Таврия" и скрылся.

Вечером 17 марта в Мукачево Закарпатской области получил огнестрельное ранение водитель автомобиля "Таврия". Об этом УНН сообщила старший инспектор Главного управления Нацполиции в области Наталья Масийко.

"Около 22.00 неизвестные лица в автомобиле, вероятно, Opel, выстрелили в сторону мужчины и его машины "Таврия". Пострадавший, мужчина 1967 года рождения, доставлен в больницу с ранением таза. Лица, которые стреляли, и автомобиль устанавливаются", – сказала она.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным Mukachevo.net, пострадавший находится в тяжелом состоянии. Пуля попала ему в бок, когда он ехал на автомобиле по улице Томаша Масарика.

Журналист Виталий Глагола в Telegram сообщил, что пострадавший – таксист, а причина стрельбы – бытовой конфликт.