В NASA заявили, что на момент вспышки в Киеве их спутник все еще был на орбите

По его словам, спутник RHESSI все еще находился на орбите в момент наблюдения вспышки, его возвращение в атмосферу земли должно было произойти ночью.
Он добавил, что NASA и министерство обороны США продолжают отслеживать RHESSI.
Вечером 19 апреля жители Киева и области видели яркую вспышку в небе. Позже в Киевской городской военной администрации предположили, что это якобы был космический спутник NASA, который должен был упасть на Землю. Глава Офиса президента Андрей Ермак сначала заявил, что свечение – результат работы ПВО, но позже удалил сообщение.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что по предварительной информации, вспышки над городом Киевом около 22.30 связаны с падением спутника/метеорита (уточняется).