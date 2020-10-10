В ночь на 11 октября не будет работать "Приват24"

Карточки, терминалы "ПриватБанка" и приложение "Приват24" не будут работать в период с 00.30 10 октября по 7.30 11 октября.

В ночь с субботы 10 октября на воскресенье 11 октября "ПриватБанк" будет обновлять процессинг банка, поэтому не будет работать приложение "Приват24". Об этом банк сообщил в Twitter.

"В ночь с субботы на воскресенье мы будем обновлять процессинг банка. В этот период (с 00.30 до 7.30 11 октября) временно не будут работать карточки, "Приват24", терминалы – вот это все", – говорится в сообщении.