В ночь на 11 октября не будет работать "Приват24"

В ночь с субботы 10 октября на воскресенье 11 октября "ПриватБанк" будет обновлять процессинг банка, поэтому не будет работать приложение "Приват24". Об этом банк сообщил в Twitter.
"В ночь с субботы на воскресенье мы будем обновлять процессинг банка. В этот период (с 00.30 до 7.30 11 октября) временно не будут работать карточки, "Приват24", терминалы – вот это все", – говорится в сообщении.
У ніч із суботи на неділю ми оновлюватимемо процесинг банку.— PrivatBank (@privatbankua) October 9, 2020
У цей період (з 00:30 до 7:30 11 жовтня) тимчасово не будуть працювати картки, Приват24, термінали, оце все.
Вибачте за можливі незручності!