"ПриватБанк" попал в топ-500 лучших мировых банков

"ПриватБанк" также улучшил свою позицию среди банков Центральной и Восточной Европы – с 18-го места в 2019 году до 12-го в 2020-м.

Украинский "ПриватБанк" поднялся на 262 позиции и попал в топ-500 рейтинга лучших мировых банков, который в течение 50 лет публикует британский журнал The Banker, говорится на сайте банка.

"ПриватБанк" занимает первую позицию в рейтинге банков Украины и является единственным украинским финучреждением, представленным в топ-500 мировых банков", – отметили в пресс-службе.

В 2020 году "ПриватБанк" находится на 446-й позиции в рейтинге лучших банков. Как отмечает The Banker, "ПриватБанк" также улучшил свою позицию среди банков Центральной и Восточной Европы – если в 2019 году он был на 18-м месте, то сейчас оказался на 12-м.

Инфографика: top1000worldbanks.com

В издании отметили, что такой результат был достигнут благодаря улучшению работы кредитора и более здоровой траектории роста после скандала с участием предыдущих владельцев банка.

"ПриватБанк", владельцем которого раньше был украинский бизнесмен Игорь Коломойский, – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Из-за этого в Украине и за границей продолжаются судебные процессы. На докапитализацию банка государство потратило более 155 млрд грн.

В августе 2019 года в НБУ сообщили, что в судах рассматривается около 270 дел, связанных с "ПриватБанком".