В Одессе из-за тумана нарушилась работа аэропорта, несколько рейсов перенаправили

Три самолета, которые 28 декабря должны были сесть в Международном аэропорту Одесса, были перенаправлены в другие аэропорты из-за сильного тумана.

Несколько пассажирских лайнеров, которые 28 октября должны были приземлиться в международном аэропорту "Одесса", была перенаправлены или задержались, говорится на сайте аэропорта. Как отмечает "Думская" это связано с сильным туманом.

В частности, самолет авиакомпании Ryanair рейса Дюссельдорф (Веце) – Одесса из-за сложных метеоусловиях не смог приземлиться в одесском аэропорту. По расписанию борт должен был сесть в 12.20, однако ушел в зону ожидания. Через сорок минут командир воздушного судна принял решение приземлиться в румынском аэропорту Констанца.

"Боинг" украинской авиакомпании SkyUp, который летел рейсом Стамбул – Одесса, час кружил над Черным морем в ожидании улучшения погодных условий, после чего пилоты решили сесть в аэропорту "Борисполь".

Также, согласно онлайн-табло, был перенаправлен самолет авиакомпании Ryanair, который совершал рейс Констанца – Одесса и задерживается самолет Turkish Airlines, рейса Стамбул – Одесса.

Как отмечает "Думская", в районе одесского аэропорта сейчас слабая морось, туман, видимость в зоне посадки 450 метров, вертикальная видимость всего 30 метров.