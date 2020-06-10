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В Одессе обрушилась часть четырехэтажного жилого дома. Это третий случай за последний месяц

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в ходе эвакуации из-за обрушения жилого дома в Одессе пострадал житель одной из квартир, он госпитализирован.

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О погибших не сообщается
О погибших не сообщается
Фото: od.dsns.gov.ua

10 июня около 3.00 на улице Ясной в Одессе частично обрушился четырехэтажный жилой дом. Об этом информирует управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области.

"Было установлено, что произошло обрушение угловой части четырехэтажного жилого дома с первого по четвертый этаж, существует угроза дальнейшего обрушения фрагментов дома. Крыша и чердачное помещение не пострадали. Жители дома эвакуированы до прибытия подразделений ГСЧС", – говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, что во время эвакуации травму получил житель одной из квартир, он госпитализирован.

Аварийный дом обесточен. Чтобы отключить его и от газа, проводится расчистка засыпанного колодца.

За последний месяц это уже третье обрушение жилых домов в Одессе. 18 мая в городе обрушилась часть четырехэтажного многоквартирного дома, были повреждены три квартиры. В момент обрушения жильцов не было дома. 21 мая частично обвалилась деревянная веранда двухэтажного дома, пострадавших не было.

Теги: Одесса, ГСЧС, эвакуация, спасатели, обвал, травма, пострадавшие
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