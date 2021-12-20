В Одесском ботсаду в День святого Николая расцвела калина

Сотрудники ботсада отмечают, что куст расцвел именно в День святого Николая.

"Калина пахучая! 19.12.2021. День святого Николая! Цветущий зимой куст, цветет в разные сроки, в зависимости от температуры окружающей среды. В этом году порадовала нас в декабре", – говорится в сообщении.

В учреждении отмечают, что цветение куста прекратится с наступлением холодов, его лепестки подмерзнут и побуреют, в отличие от бутонов, которые с первым потеплением раскроются, после чего цветение возобновится.

Запах у этого вида калины тонкий, со сладкими нотками, сообщили в ботаническом саду.