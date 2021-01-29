Среднегодовая температура на Земле достигла максимума за последние 12 тыс. лет – исследование

Раньше считалось, что самая высокая температура на Земле была 10–6 тыс. лет назад. Однако новые исследования показали, что на самом деле за последние 12 тыс. среднегодовая температура медленно повышалась.

Среднегодовая температура на Земле достигла самых высоких показателей за последние 12 тыс. лет, то есть с момента окончания последнего ледникового периода. Об этом говорится в исследовании группы ученых из США и Китая, опубликованном 27 января в журнале Nature.

Раньше считалось, что самая высокая температура на Земле была 10–6 тыс. лет назад, после чего опускалась вплоть до постиндустриального периода, а затем опять начала расти из-за увеличения выбросов углерода, отмечает The Guardian.

Однако ученые обнаружили, что предыдущие данные, которые базировались на исследовании ископаемых раковин, некорректны, поскольку отражали только информацию о высоких летних температурах, но не о холодных зимах.

Нынешнее исследования показало, что сейчас на планете самая высокая температура за последние 12 тыс. лет. Также ученые предполагают, что среднегодовые температуры приближаются к значениям межледникового периода (125–115 тыс. лет назад; предполагается, что это самый жаркий период в истории Земли), но для подтверждения этого пока не хватает данных.

Исследователи связывают потепление с уменьшением площади ледяных щитов (сейчас их только два – Антарктический и Гренландский) и выбросами парникового газа.

Ученая из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике, США Саманта Бова, которая руководила исследованием, подчеркнула, что современный период глобального потепления, вызванный деятельностью человека, ускоряет долгосрочное повышение глобальной температуры.

The Guardian отмечает, что концентрация углекислого газа в атмосфере сегодня является самой высокой за примерно 4 млн лет и растет быстрыми темпами. Дальнейшее повышение температуры и уровня моря неизбежны, пока выбросы парниковых газов не сократятся до нулевого значения.