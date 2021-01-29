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Среднегодовая температура на Земле достигла максимума за последние 12 тыс. лет – исследование

Раньше считалось, что самая высокая температура на Земле была 10–6 тыс. лет назад. Однако новые исследования показали, что на самом деле за последние 12 тыс. среднегодовая температура медленно повышалась.

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Температура на Земле повышается, в том числе из-за уменьшения площади ледяных щитов
Температура на Земле повышается, в том числе из-за уменьшения площади ледяных щитов
Фото: depositphotos.com

Среднегодовая температура на Земле достигла самых высоких показателей за последние 12 тыс. лет, то есть с момента окончания последнего ледникового периода. Об этом говорится в исследовании группы ученых из США и Китая, опубликованном 27 января в журнале Nature.

Раньше считалось, что самая высокая температура на Земле была 10–6 тыс. лет назад, после чего опускалась вплоть до постиндустриального периода, а затем опять начала расти из-за увеличения выбросов углерода, отмечает The Guardian.

Однако ученые обнаружили, что предыдущие данные, которые базировались на исследовании ископаемых раковин, некорректны, поскольку отражали только информацию о высоких летних температурах, но не о холодных зимах. 

Нынешнее исследования показало, что сейчас на планете самая высокая температура за последние 12 тыс. лет. Также ученые предполагают, что среднегодовые температуры приближаются к значениям межледникового периода (125–115 тыс. лет назад; предполагается, что это самый жаркий период в истории Земли), но для подтверждения этого пока не хватает данных.

Исследователи связывают потепление с уменьшением площади ледяных щитов (сейчас их только два – Антарктический и Гренландский) и выбросами парникового газа.

Ученая из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике, США Саманта Бова, которая руководила исследованием, подчеркнула, что современный период глобального потепления, вызванный деятельностью человека, ускоряет долгосрочное повышение глобальной температуры.

The Guardian отмечает, что концентрация углекислого газа в атмосфере сегодня является самой высокой за примерно 4 млн лет и растет быстрыми темпами. Дальнейшее повышение температуры и уровня моря неизбежны, пока выбросы парниковых газов не сократятся до нулевого значения.

Теги: ученые, потепление, глобальное потепление, температура
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