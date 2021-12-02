В поезде Киев-Вена под умывальником обнаружили 50 кг янтаря

Инцидент произошел ночью на посту «Чоп-железнодорожный» в Закарпатской области.

"При осуществлении таможенно-пограничного контроля вагонов таможенники обнаружили янтарь, заранее скрытый в конструкциях вагона. Солнечные камни находились под умывальником в 88 полиэтиленовых сейф-пакетах белого цвета", - говорится в сообщении.

Один из пассажиров, гражданин Украины, признался, что найденные камни являются его собственностью.

Таможня направила в правоохранительные органы сообщение об обнаруженной находке и ее владельце, а стоимость янтаря будет определяться экспертами.