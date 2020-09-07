Незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет – глава ОГА

По словам главы Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко, в регионе преодолели "позорное явление" – незаконную добычу янтаря.

Бунечко: Я хочу официально заявить: незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет! Фото: Віталій Бунечко / Facebook

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко заявил, что сейчас в регионе янтарь незаконно не добывают.

"Когда пришел на должность, меня представляли, я получил несколько задач. Одна из них – янтарь. Я хочу официально заявить: незаконной добычи янтаря сейчас в Житомирской области нет! Я искренне благодарен коллегам-правоохранителям, которые принципиально подошли к этому вопросу, и мы преодолели это позорное явление в Житомирской области", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 7 сентября.

По словам Бунечко, сейчас Госгеокадастр готовит 23 участка, которые выставят на аукцион.

В конце 2019 года вступил в силу закон, регулирующий добычу янтаря, напомнил глава ОГА.

"И это даст возможность легализовать незаконную добычу янтаря. Мое мнение, как гражданина, что, например, указанные 23 участка купят точно не мы с вами, а те, кто раньше его нелегально добывал, – легализуя полученные средства, выкупят те участки. И будут делать все по закону, чтобы не оставлять кратеры, а проводить рекультивацию земель, получать законно доходы, платить налоги", – резюмировал он.

25 августа в прокуратуре области сообщали о выезде межведомственной группы в северные районы. Новых незаконных шахт проверяющие не обнаружили.

Незаконную добычу янтаря фиксировали в Ровенской, Волынской и Житомирской областях. Летом 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.

12 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский говорил, что масштабы незаконной добычи янтаря в Украине достигли уровня экологического бедствия. 2 сентября президент поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о добыче янтаря.

Правительственный законопроект №2240 внесли в парламент 8 октября. В первом чтении парламент поддержал его 12 ноября, а во втором – 19 декабря. Зеленский подписал закон 27 декабря.