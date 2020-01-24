В полиции Хмельницкой области заявили, что при задержании "черных" лесорубов пострадал участковый

Телесные повреждения участковому полицейскому нанес житель города Славута Хмельницкой области, который сначала пытался сбежать на грузовом автомобиле, а затем – пешком, отметили в полиции.

В ночь на 24 января в Славутском районе Хмельницкой области при задержании мужчины, который перевозил на грузовом автомобиле "Урал" незаконно срубленные дубы, пострадал участковый полицейский. Об этом проинформировали в полиции области.

"Когда грузовик застрял в пашне, водитель оставил транспортное средство и попытался убежать пешком, однако участковый его догнал. Во время задержания преступник оказал активное сопротивление и нанес участковому несколько ударов в голову и туловище, причинив телесные повреждения в виде синяков и ушибов", – сказано в сообщении.

Правоохранители называют двух мужчин, которые вывозили из лесополосы древесину, "черными" лесорубами. Их заметили сотрудники военизированной охраны железной дороги, они вызвали полицию и лесников.

"По словам охранников, злоумышленников было двое. Один сразу убежал пешим ходом, а другой пытался покинуть место происшествия на грузовике. Его начали преследовать лесоводы вместе с участковым офицером полиции, которые оперативно прибыли на вызов", – отметили в полиции.

Задержанным оказался 27-летний житель города Славута. Его предполагаемого сообщника ищут.

Уголовные производства открыты по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 246 (незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.