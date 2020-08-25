В Польше установили памятную доску героям Небесной сотни и жертвам российской агрессии в Украине

В столице Польши Варшаве появилась памятная доска в честь тех, кто отдал жизнь в борьбе за европейскую Украину.

Церемония открытия в Варшаве памятной доски борцам за независимость Украины Фото: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej/Посольство України у Польщі / Facebook

В День Независимости Украины, 24 августа, на здании посольства Украины в Польше в Варшаве открыли памятную доску героям Небесной сотни, павшим военным, добровольцам, волонтерам, жертвам российской агрессии. Об этом сообщили на странице посольства в Facebook.

В открытии приняли участие директор департамента международного сотрудничества министерства культуры и национального наследия РП Уршула Шльонзак, заместитель директора Восточного департамента МИД Польши Томаш Орловский, представители дипломатического корпуса и украинской общины.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица поблагодарил авторов памятной доски – творческий коллектив Львовской национальной академии искусств.